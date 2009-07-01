Премьер Хорватии заявил об отставке и уходе из политики

Премьер-министр Хорватии Иво САНАДЕР заявил об отставке и уходе из политики.

Об этом сообщают сегодня европейские СМИ.

“Я решил отойти от активной политики и не баллотироваться в Президенты”, - цитирует И.САНАДЕРА Би-Би-Си.

Лидер консервативного Хорватского демократического союза 56-летний И.САНАДЕР находился в должности премьера страны с 2003 года. По его словам, отставка не связана ни с проблемами со здоровьем, ни с намерением занять какую-либо должность в Евросоюзе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, президент ЕК Жозе Мануэль БАРРОЗУ высоко оценил деятельность И.САНАДЕРА на должности премьера Хорватии.

“Страна хорошо двигается по направлению к членству в ЕС. Она уже стала членом НАТО”, - отметил президент Еврокомиссии.