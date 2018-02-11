Итальянцы вышли на многотысячный протест против расизма

По данным организаторов, в городе с населением 40 тысяч человек участие в протесте приняли 30 тысяч человек.

Тысячи людей вышли на демонстрацию против расизма в итальянском городе Мачерата.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе сторонник ультраправых открыл огонь по африканским мигрантам и ранил шестерых человек. По словам полиции, нападение было совершено на расовой почве.

Власть Мачераты сначала запретила демонстрацию из-за опасений вспышки насилия, но в пятницу дала разрешение на проведение акции.

Итальянцы и мигранты мирно несли итальянские флаги и баннеры с лозунгами против насилия. В небо запустили красные воздушные шары в форме сердца с именами жертв стрельбы.

На одном из плакатов была надпись "фашист Сальвини". Она касалась Маттео Сальвини, лидера ультраправой партии "Лига Севера", которая ведет антииммигрантскую политику.

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По данным организаторов, в городе с населением 40 тысяч человек участие в протесте приняли 30 тысяч человек, сообщает ANSA.

В субботу в Мачерате сторонник ультраправых открыл огонь по людям и ранил нескольких выходцев из стран Африки. Он пошел на это после того, как узнал об аресте нигерийца по подозрению в причастности к смерти 18-летней женщины.

В четверг, 8 февраля, вечером между полицией и ультраправыми демонстрантами, которые вышли на защиту действий стрелка, в Мачерати возникли стычки. Полиция разгоняла несанкционированный протест дубинками.

Расизм и иммиграция стали центральными вопросами в итальянской парламентской избирательной кампании. С 2014 года в Италию прибыли более 630 тысяч мигрантов.