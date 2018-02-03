Стрельба в Италии: полиция видит расистские мотивы и называет имя стрелка

На днях вблизи Марчелати нашли расчлененное тело девушки, в убийстве подозревают мигранта из Нигерии.

Все раненые стрелком в Марчелати лица были выходцами из африканских стран. Известно минимум о шести пострадавших. Полиция страны отмечает, что преступление может иметь расистские мотивы.

Как сообщает ТСН.uа со ссылкой на The Mirror, за совершение преступления задержан 28-летний местный житель Лука Траини. Свидетели говорят, что мужчина стрелял по прохожим с криком "Да здравствует Италия".

Местная газета сообщила, что задержанный сначала стрелял по двум темнокожих парнях, а впоследствии некоторое время проехав на авто, попал в темнокожую женщину. И так он двигался по городу, стреляя в выходцев из африканских стран, пока его не арестовала полиция. Характер травм и состояние пострадавших пока неизвестно.

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The Mirror и ВВС отмечают, что преступление могло быть совершено на почве расизма. На днях Марчелату всколыхнуло дерзкое убийство, в котором подозревают 29-летнего мигранта из Нигерии.

На окраинах города нашли труп 18-летней девушки, который был расчленен и сложен в чемоданы. Смерть девушки всколыхнула ряд жестких заявлений ультра-правых политиков относительно миграционной политики итальянского правительства.