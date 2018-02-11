В результате атаки боевиков на военную базу в Индии погибли пять человек

05:43, 11 февраля 2018
Мир
542
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеОперация "Оливковая ветвь": Турция нанесла авиаудары по позициям курдов в Сирии

Также сообщается, что три боевика были ликвидированы после нападения. В настоящее время операция продолжается.

Ранее СМИ сообщали, что в Кандагаре смертник атаковал колонну иностранных военных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Индия и США