В результате атаки боевиков на военную базу в Индии погибли пять человек
05:43, 11 февраля 2018Мир
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Также сообщается, что три боевика были ликвидированы после нападения.
Иллюстрация REUTERS
В результате атаки боевиков на базу в Индии погибли двое военных, сообщает Indian Express.
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Также сообщается, что три боевика были ликвидированы после нападения. В настоящее время операция продолжается.
Ранее СМИ сообщали, что в Кандагаре смертник атаковал колонну иностранных военных.
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