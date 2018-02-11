В результате атаки боевиков на военную базу в Индии погибли пять человек

Также сообщается, что три боевика были ликвидированы после нападения.

В результате атаки боевиков на базу в Индии погибли двое военных, сообщает Indian Express. Читайте такжеОперация "Оливковая ветвь": Турция нанесла авиаудары по позициям курдов в Сирии Также сообщается, что три боевика были ликвидированы после нападения. В настоящее время операция продолжается. Ранее СМИ сообщали, что в Кандагаре смертник атаковал колонну иностранных военных.

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