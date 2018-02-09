Twitter заблокировал 49 аккаунтов, связанных с кремлевской "фабрикой троллей"

А в Facebook заявили, что уничтожили "тысячи" поддельных аккаунтов за распространение ложной информации.

Сервис микроблогов Twitter заблокировал 49 учетных записей, связанных с российской "фабрикой троллей", которая пыталась повлиять на общественное мнение в ходе референдума по выходу Великобритании из Европейского союза (Brexit).

Об этом было объявлено во время расследования фальшивых новостей, в которых приняли участие YouTube, Facebook, Google и Twitter в Вашингтоне, пишет lb.ua со ссылкой на Metro.

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"Гигант социальных сетей сообщил комитету Палаты общин, что учетные записи получили "очень низкий уровень взаимодействия" со стороны других пользователей", - говорится в сообщении.

В YouTube сообщили межпартийному комитету, что он не нашел доказательств вмешательства России в референдум в 2016 году.

Между тем, в Facebook заявили, что уничтожили "тысячи" поддельных аккаунтов за распространение ложной информации в преддверии выборов в 2017 году.

Ранее сообщалось, что согласно материалам сотрудников Twitter, предоставленных Конгрессу США по делу о российском вмешательстве, российские боты сделали около 470 тысяч ретвитов сообщений Дональда Трампа в соцсети в период президентской кампании - с 1 сентября по 15 ноября 2016 года.