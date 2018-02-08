Лобода рассказала, когда выйдет новый альбом

По ее словам, прошлый альбом она с командой писала более двух лет.

Новый альбом Светланы Лободы может выйти уже этой осенью. Об этом певица рассказала в интервью "Медузе".

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"Мы хотим улететь в марте в Америку на три месяца, записать там альбом. И осенью с новой программой, с новым шоу, с новыми решениями технологическими, которые уже продумывает Нателла (продюсер), сможем (зрителей) чем-то удивить", - рассказала артистка.

По ее словам, прошлый альбом она с командой писала более двух лет.

"... А когда пришло время выпуска, я послушала музыку, которая была актуальна на тот момент, и поняла, что все, что мы записали, неактуально, все это устарело. Я выбросила весь материал и за два месяца написала абсолютно другой альбом с новыми песнями. Мы закрылись в студии и сделали альбом, который стал трижды платиновым за два месяца, который принес нам огромный капитал. Мы же никогда не думали, что на альбоме можно зарабатывать деньги", - поделилась певица.