Правозащитники заявили о резком усилении давления властями РФ на интернет-свободу

Правозащитник группы "Агора" прогнозирует, что ситуация в России будет становиться всё хуже и хуже.

В 2017 году в российской части интернета (Рунете) ежедневно блокировались 244 страницы. Такие данные содержатся в докладе "Свобода интернета 2017: ползучая криминализация", который в понедельник, 5 февраля, представила Международная правозащитная группа "Агора".

Как передает DW.com, в минувшем году юристы зафиксировали почти 116 тысяч "отдельных фактов нарушения ограничения свободы интернета в России".

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Больше всего нарушений - свыше 110 тысяч случаев - приходится на блокировку и фильтрацию контента, а также запрет информации. Однако всерьез увеличилось и количество нападений на пользователей (атакам подверглись более 60 человек), а также случаи их уголовного преследования (411 фактов в 2017 году против 298 в 2016-м). В целом же за минувшее десятилетие зафиксировано свыше 210 случаев насилия или угроз в отношении активистов, блогеров и интернет-журналистов, а также почти 1450 фактов уголовного преследования или угрозы предъявления обвинений. Было вынесено 98 реальных приговоров по лишению свободы.

Как заявил в интервью DW соавтор доклада "Агоры", юрист Дамир Гайнутдинов, Россия является одной из самых несвободных интернет-территорий в СНГ. В ряде государств, по словам эксперта, за контент преследуют гораздо активнее - в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане. При этом РФ одной из первых ввела "официальные" черные списки сайтов, что делает ситуацию более прозрачной. "К примеру, в Казахстане ресурсы часто блокируются просто так, никто из органов власти не берет на себя ответственность за это, списывая все на технические ошибки и кивая на провайдеров", - говорит Гайнутдинов. По его мнению, самая свободная страна в СНГ в вопросах интернета - Молдова, а репутация Украины всерьез пострадала из-за начала блокировки российских интернет-ресурсов, чем активно занимается нынешняя власть в стране.

При этом эксперт "Агоры" не видит оснований для изменения ситуации к лучшему. "Логика говорит, что российские власти не смогут остановиться, а ситуация будет становиться всё хуже и хуже. Увеличится количество уголовных дел и реальных сроков", - говорит юрист. Он полагает, что до президентских выборов "резких движений" со стороны властей не будет, а с осени следует ожидать нового ужесточения, в том числе на законодательном уровне. "Деятельность в интернете, которая раньше была законной, теперь, помимо блокировки, грозит еще и уголовным преследованием", - резюмирует Гайнутдинов.