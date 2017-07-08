Facebook впервые опередил VKontakte по количеству украинских пользователей

Социальная сеть Facebook впервые опередила российского конкурента VKontakte по количеству пользователей среди украинцев.

Таковы данные исследования за июнь 2017 года, проведенного организацией Factum Group Ukraine по заказу Интернет Ассоциации Украины, передает «Голос Америки».

Читайте такжеПорошенко отклонил петицию об отмене запрета Вконтакте

Facebook, однако, уступает по посещаемости поисковику Google и відеоплатформе YouTube. VKontakte до сих пор держит сильную позицию, лишь немного отставая от Facebook, однако показатели посещаемости упали в сравнении с предыдущими месяцами.

Исследование охватывает данные, собранные с компьютеров и мобильных устройств, работающих на операционной системе Android.