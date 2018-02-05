В граничащей с Сирией провинции Турции заметили российский самолет: его прибытие связывают со сбитым Су-25 (фото)

Транспортный самолет РФ Ан-72 замечен на аэродроме на северо-востоке от Антакьи.

Российский транспортный самолет Ан-72 замечен на аэродроме "Хатай" в турецкой провинции, граничащей с сирийской провинцией Идлиб.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Directorate 4. Отмечается, что большая часть границы между странами с сирийской стороны контролируется боевиками.

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"Прибытие самолета именно в этот район Турции может быть связано с недавним инцидентом с Су-25СМ, сбитым в провинции Идлиб", - предположили в Directorate 4.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля сирийские повстанцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС над северо-западной сирийской провинцией Идлиб. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

Сообщалось, что погибший пилот сбитого российского штурмовика Су-25 отстреливался на земле после приземления.

Позже появились сообщения СМИ, о том, что пилот оказался бывшим украинским военным. Однако журналист Юрий Бутусов впоследствие опроверг эту информацию заявив, что убитый в Сирии российский летчик, майор ВС РФ Роман Филиппов никогда не был гражданином Украины.