В граничащей с Сирией провинции Турции заметили российский самолет: его прибытие связывают со сбитым Су-25 (фото)

19:57, 05 февраля 2018
Мир
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Российский транспортник заметили на северо-востоке от г. Антакья / фото t.me/directorate4

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Directorate 4. Отмечается, что большая часть границы между странами с сирийской стороны контролируется боевиками.

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"Прибытие самолета именно в этот район Турции может быть связано с недавним инцидентом с Су-25СМ, сбитым в провинции Идлиб", - предположили в Directorate 4.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля сирийские повстанцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС над северо-западной сирийской провинцией Идлиб. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

Сообщалось, что погибший пилот сбитого российского штурмовика Су-25 отстреливался на земле после приземления.

Позже появились сообщения СМИ, о том, что пилот оказался бывшим украинским военным. Однако журналист Юрий Бутусов впоследствие опроверг эту информацию заявив, что убитый в Сирии российский летчик, майор ВС РФ Роман Филиппов никогда не был гражданином Украины.

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Теги: #российский Ан-72#Ан-72 в Турции#сбитый Су-25