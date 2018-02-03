Появились первые фото с места крушения российского штурмовика Су-25 в Сирии, пилот погиб
18:56, 03 февраля 2018Мир
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Ранее сообщалось, что пилот самолета катапультировался. Однако в сети появились снимки, подтверждающие его гибель.
В Сирии сбили российский штурмовик \ @QalaatAlMudiq
На базе Хмеймиме сообщили, что была потеряна связь с Су-25 во время выполнения задания в провинции Идлиб.
Читайте такжеВ Сирии сбит российский штурмовик Су-25 (видео с места крушения)Как сообщал УНИАН, сегодня в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. По предварительным данным его сбили с ПЗРК, а пилот успел катапультироваться.
Самолет сбили с ПЗРК \ @QalaatAlMudiq
Повстанцы выложили в сеть фото с места падения самотлета \ @QalaatAlMudiq
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