Появились первые фото с места крушения российского штурмовика Су-25 в Сирии, пилот погиб

Ранее сообщалось, что пилот самолета катапультировался. Однако в сети появились снимки, подтверждающие его гибель.

На базе Хмеймиме сообщили, что была потеряна связь с Су-25 во время выполнения задания в провинции Идлиб.

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