Появились первые фото с места крушения российского штурмовика Су-25 в Сирии, пилот погиб

18:56, 03 февраля 2018
Мир
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@QalaatAlMudiq

Читайте такжеВ Сирии сбит российский штурмовик Су-25 (видео с места крушения)Как сообщал УНИАН, сегодня в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. По предварительным данным его сбили с ПЗРК, а пилот успел катапультироваться.

@QalaatAlMudiq
@QalaatAlMudiq
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