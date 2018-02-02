Лучшие фото недели: голубая кровавая суперлуна, копеечный Трамп и экстремальные развлечения в ОАЭ (фотоподборка)

17:58, 02 февраля 2018
Мир
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Суперлуна перед крестом церкви в Сьеро, Испания, 29 января / Eloy Alonso
Суперлуна перед крестом церкви в Сьеро, Испания, 29 января / Eloy Alonso /  © REUTERS
Певец Бруно Марс стал триумфатором престижной музыкальной премии Грэмми, получив 6 наград, США, 28 января / Carlo Allegri
Певец Бруно Марс стал триумфатором престижной музыкальной премии Грэмми, получив 6 наград, США, 28 января / Carlo Allegri /  © REUTERS
Члены исторического военного клуба принимают участие в реконструкции битвы под Крутами 1918 года, Киев, 29 января / Gleb Garanich
Члены исторического военного клуба принимают участие в реконструкции битвы под Крутами 1918 года, Киев, 29 января / Gleb Garanich /  © REUTERS
Житель Найроби во время пожара, вспыхнувшего в трущобах, Кения, 28 января / Thomas Mukoya
Житель Найроби во время пожара, вспыхнувшего в трущобах, Кения, 28 января / Thomas Mukoya /  © REUTERS
Житель Косово играет со своим ручным волком по кличке Трамп, 25 января / Hazir Reka
Житель Косово играет со своим ручным волком по кличке Трамп, 25 января / Hazir Reka /  © REUTERS
Стая скворцов в небе над Римом, Италия, 29 января / Tony Gentile
Стая скворцов в небе над Римом, Италия, 29 января / Tony Gentile /  © REUTERS
Мужчина в заснеженном Кабуле, Афганистан, 30 января / Omar Sobhani
Мужчина в заснеженном Кабуле, Афганистан, 30 января / Omar Sobhani /  © REUTERS
Сторонник лидера кенийской оппозиции прыгает из автобуса после того, как спецназ бросил в него слезоточивый газ, Найроби, Кения, 30 января / Isaac Biosse
Сторонник лидера кенийской оппозиции прыгает из автобуса после того, как спецназ бросил в него слезоточивый газ, Найроби, Кения, 30 января / Isaac Biosse /  © REUTERS
Следы самолета в небе над Лондоном, Великобритания, 30 января / Toby Melville
Следы самолета в небе над Лондоном, Великобритания, 30 января / Toby Melville /  © REUTERS
Демонстрант, выступающий за независимость Каталонии от Испании во время акции у здания регионального парламента в Барселоне, Испания, 30 января / Albert Gea
Демонстрант, выступающий за независимость Каталонии от Испании во время акции у здания регионального парламента в Барселоне, Испания, 30 января / Albert Gea /  © REUTERS
Обезьянка ест цветок лотоса во время ежегодного праздника в честь Будды, Камбоджа, 31 января / Samrang Pring
Обезьянка ест цветок лотоса во время ежегодного праздника в честь Будды, Камбоджа, 31 января / Samrang Pring /  © REUTERS
Кровавая Луна в небе над Калифорнией, США, 31 января / Mike Blake
Кровавая Луна в небе над Калифорнией, США, 31 января / Mike Blake /  © REUTERS
Одновременное лунное затмение, полнолуние и ''голубая Луна'' над колесом обозрения в Санта-Монике, Калифорния, США, 31 января / Lucy Nicholson
Одновременное лунное затмение, полнолуние и "голубая Луна" над колесом обозрения в Санта-Монике, Калифорния, США, 31 января / Lucy Nicholson /  © REUTERS
Голубое кровавое суперлуние над Шпицбергеном, Норвегия, 31 января / NTB Scanpix/Heiko Junge/via REUTERS
Голубое кровавое суперлуние над Шпицбергеном, Норвегия, 31 января / NTB Scanpix/Heiko Junge/via REUTERS /  © REUTERS
Художники Дарья Марченко и Даниэль Д. Грин позируют перед своим портретом президента США Дональда Трампа из монет и жетонов казино в Нью-Йорке, США, 31 января / Lucas Jackson
Художники Дарья Марченко и Даниэль Д. Грин позируют перед своим портретом президента США Дональда Трампа из монет и жетонов казино в Нью-Йорке, США, 31 января / Lucas Jackson /  © REUTERS
Запуск самого длинного в мире троллея над горой Джабал Джаис, Рас-Аль-Хамии, ОАЭ, 31 января / Ahmed Jadallah
Запуск самого длинного в мире троллея над горой Джабал Джаис, Рас-Аль-Хамии, ОАЭ, 31 января / Ahmed Jadallah /  © REUTERS
Спасенные из рук контрабандистов черепахи в приюте для животных в Лиме, Перу, 1 февраля / Mariana Bazo
Спасенные из рук контрабандистов черепахи в приюте для животных в Лиме, Перу, 1 февраля / Mariana Bazo /  © REUTERS
Болельщик футбольного клуба Олимпия перед Кубком Либертадорес, Парагвай, 1 февраля 2018 / Jorge Adorno
Болельщик футбольного клуба Олимпия перед Кубком Либертадорес, Парагвай, 1 февраля 2018 / Jorge Adorno /  © REUTERS
Экоактивисты во время акции в Киеве, Украина, 2 февраля / Gleb Garanich
Экоактивисты во время акции в Киеве, Украина, 2 февраля / Gleb Garanich /  © REUTERS
Трехдневный детеныш гиппопотама с матерью в зоопарке на окраине Бангалора, Индия, 2 февраля / Abhishek N. Chinnappa
Трехдневный детеныш гиппопотама с матерью в зоопарке на окраине Бангалора, Индия, 2 февраля / Abhishek N. Chinnappa /  © REUTERS

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Едва ли не главным фотособытием недели стало восхождение голубой кровавой суперлуны над Землей 31 января. В этот день жители Земли наблюдали тройное астрономическое явление - суперлуние, "голубая Луна" и лунное затмение. Лучше всего его было видно в России, Австралии, Восточной Азии и США. А вот в Украине можно было увидеть лишь Суперлуну, хотя и этому мешали облака.

Тем временем украинские художники представили портрет президента США Дональда Трампа из мелких монет и жетонов для игры в покер. Художники говорят, что в портрете использовали мелкие деньги, чтобы показать, что можно быть богатым и дешевым одновременно.

В то же время в Объединенных Арабских Эмиратах с 31 января 2018 года официально запустили самый длинный в мире троллей. Зиплайн протяженностью 2,83 км пролегает над пропастью Джебель Джаис, а стартуют туристы-экстремалы с одного из крупнейших горных пиков ОАЭ на высоте 1680 метров над уровнем моря. Он уже внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный в мире.

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Новость в сюжете: Голубое кровавое суперлуние
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