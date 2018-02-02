Лучшие фото недели: голубая кровавая суперлуна, копеечный Трамп и экстремальные развлечения в ОАЭ (фотоподборка)

Подборка самых впечатляющих фотографий со всего мира за уходящую неделю.

УНИАН собрал традиционную подборку лучших фотографий со всего мира, опубликованных на фотосервисе Reuters в течение уходящей недели.

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Едва ли не главным фотособытием недели стало восхождение голубой кровавой суперлуны над Землей 31 января. В этот день жители Земли наблюдали тройное астрономическое явление - суперлуние, "голубая Луна" и лунное затмение. Лучше всего его было видно в России, Австралии, Восточной Азии и США. А вот в Украине можно было увидеть лишь Суперлуну, хотя и этому мешали облака.

Тем временем украинские художники представили портрет президента США Дональда Трампа из мелких монет и жетонов для игры в покер. Художники говорят, что в портрете использовали мелкие деньги, чтобы показать, что можно быть богатым и дешевым одновременно.

В то же время в Объединенных Арабских Эмиратах с 31 января 2018 года официально запустили самый длинный в мире троллей. Зиплайн протяженностью 2,83 км пролегает над пропастью Джебель Джаис, а стартуют туристы-экстремалы с одного из крупнейших горных пиков ОАЭ на высоте 1680 метров над уровнем моря. Он уже внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный в мире.