Мир наблюдал за тройным астрономическим явлением, украинцы тоже увидели кровавое суперлуние (фоторепортаж, видео)

В Украине было облачно, и полная Луна выходила редко.

Она сначала была "суперполной", потом "голубой", а дальше зашла в земную тень. Такое уникальное явление можно увидеть только раз в несколько десятков лет.

В этот раз повезло не всем. В Украине было облачно, и полная Луна выходила редко. Ее могли наблюдать, например, во Львове:

А вот фотографы из стран, которым с погодой повезло, впечатляют. За самыми красивыми кадрами люди в США, Австралии и Азии взбирались на холмы, крыши и деревья:

Отдельно суперлуние, полное затмение, при котором Луна приобретает красноватый оттенок, и "голубая Луна" происходят довольно часто, но на один и тот же день при жизни нынешнего поколения еще никогда не выпадали.