Мир наблюдал за тройным астрономическим явлением, украинцы тоже увидели кровавое суперлуние (фоторепортаж, видео)
11:50, 01 февраля 2018Наука и IT
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В Украине было облачно, и полная Луна выходила редко.
Иллюстрация REUTERS
Она сначала была "суперполной", потом "голубой", а дальше зашла в земную тень. Такое уникальное явление можно увидеть только раз в несколько десятков лет.
В этот раз повезло не всем. В Украине было облачно, и полная Луна выходила редко. Ее могли наблюдать, например, во Львове:
А вот фотографы из стран, которым с погодой повезло, впечатляют. За самыми красивыми кадрами люди в США, Австралии и Азии взбирались на холмы, крыши и деревья:
Отдельно суперлуние, полное затмение, при котором Луна приобретает красноватый оттенок, и "голубая Луна" происходят довольно часто, но на один и тот же день при жизни нынешнего поколения еще никогда не выпадали.
Весь мир наблюдал за тройным астрономическим явлением Месяца
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Новость в сюжете: Голубое кровавое суперлуние