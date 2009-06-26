Польша обвинила российское телевидение в фальсификации истории

Польша обвинила Россию в фальсификации истории. Официальное письмо протеста польское посольство в Москве направило в МИД РФ. Причиной послужил один из сюжетов на телеканале "Россия", сообщает "Коммерсант", а именно сюжет "Пакт Молотова-Риббентропа: Рассекреченные материалы", показанный 21 июня (в канун годовщины нападения Германии на СССР), где Польша представлена косвенным виновником начала Второй мировой.

Возмущение польских дипломатов, в частности, вызвало утверждение, что в 1939 году перед самым началом войны поляки, уверенные в поддержке Германии, "пытались всех перехитрить, предлагали Японии открыть второй фронт против Советов. Германия и Польша - с запада, Япония - с востока".

В официальном письме посольство Польши в Москве назвало сюжет "явной попыткой фальсификации истории", отметив, что "поверхностные и лживые утверждения, безусловно, не оказывают положительного влияния на улучшение отношений между нашими странами".

Помимо российского МИДа копия письма направлена во Всероссийскую гостелерадиокомпанию, куда входит телеканал "Россия". В ВГТРК "Коммерсанту" ответили, что официальный ответ пока не готов.

Со своей стороны представители МИДа РФ выразили недоумение действиями польской стороны. "Мнения, высказанные в телепрограммах, не должны становиться предметом рассмотрения официальных организаций. К каким временам нам предлагают вернуться? У нас свобода слова", - приводит "Коммерсант" слова российских дипломатов. Кроме того, в МИДе РФ считают, что Польша ведет политику двойных стандартов. "Если бы мы всякий раз обращали внимание на то, что говорится в адрес России и истории СССР на государственных каналах Польши, был бы совсем другой разговор", - подчеркнули в МИДе.

В апреле 2009 года, напоминает Лента.ру , на сайте министерства обороны РФ была размещена статья "Вымыслы и фальсификации в оценках роли СССР накануне и с началом Второй мировой войны", автор которой утверждал, что Вторая мировая началась из-за отказа Польши удовлетворить "весьма умеренные" претензии Германии. После поднявшегося в прессе шума Минобороны убрало статью с сайта, отметив, что публикация является дискуссионной и не должна рассматриваться как официальная точка зрения российского военного ведомства.