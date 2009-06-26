Миллер: Украина нашла «нетрадиционный» способ оплаты за газ

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявляет, что прилагаются максимальные усилия, чтобы не повторился газовый кризис между Россией и Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Мы делаем все, чтобы этот кризис не повторился», - сказал А.МИЛЛЕР, и добавил, что ни одна из сторон в этом не заинтересована. «То, что произошло, это невероятная аномалия», - отметил он.

В то же время, по его словам, существуют объективные риски повторения данной ситуации. В частности, сказал руководитель «Газпрома», это финансовое положение НАК «Нафтогаз Украины» и Украины в целом, а также политическая нестабильность в Украине.

«Эти риски не могут исчезнуть в одно мгновение, и, конечно же, думать надо о системном подходе того, чтобы не допустить возникновения этого кризиса», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он пояснил, что это может быть схема кредитования по линии Европейского Союза, России и финансово-кредитных организаций.

Как напомнил А.МИЛЛЕР, в настоящее время такие консультации ведутся, и в них активно принимает участие руководство Украины. «Будем надеяться, что такое системное решение по финансированию закупок российского газа будет найдено», - сказал А.МИЛЛЕР. При этом он подчеркнул, что Украина за май заплатила и нашла «нетрадиционный» способ оплаты за газ.

Кроме того, сегодняшние переговоры с НАК «Нафтогаз Украины» показали, что украинская сторона изыскивает все возможности для того, чтобы заплатить и за июнь тоже, отметил руководитель «Газпрома».