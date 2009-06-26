Миллер: Украина нашла «нетрадиционный» способ оплаты за газ
«Делаем все, чтобы кризис не повторился»
Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявляет, что прилагаются максимальные усилия, чтобы не повторился газовый кризис между Россией и Украиной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.
«Мы делаем все, чтобы этот кризис не повторился», - сказал А.МИЛЛЕР, и добавил, что ни одна из сторон в этом не заинтересована. «То, что произошло, это невероятная аномалия», - отметил он.
В то же время, по его словам, существуют объективные риски повторения данной ситуации. В частности, сказал руководитель «Газпрома», это финансовое положение НАК «Нафтогаз Украины» и Украины в целом, а также политическая нестабильность в Украине.
«Эти риски не могут исчезнуть в одно мгновение, и, конечно же, думать надо о системном подходе того, чтобы не допустить возникновения этого кризиса», - сказал А.МИЛЛЕР.
Он пояснил, что это может быть схема кредитования по линии Европейского Союза, России и финансово-кредитных организаций.
Как напомнил А.МИЛЛЕР, в настоящее время такие консультации ведутся, и в них активно принимает участие руководство Украины. «Будем надеяться, что такое системное решение по финансированию закупок российского газа будет найдено», - сказал А.МИЛЛЕР. При этом он подчеркнул, что Украина за май заплатила и нашла «нетрадиционный» способ оплаты за газ.
Кроме того, сегодняшние переговоры с НАК «Нафтогаз Украины» показали, что украинская сторона изыскивает все возможности для того, чтобы заплатить и за июнь тоже, отметил руководитель «Газпрома».