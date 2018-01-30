В Белом доме заявили, что темой выступления является «построение безопасной, сильной и гордой Америки».

Президент США Дональд Трамп выступит с первой ежегодной речью перед обеими палатами Конгресса.

Как сообщает Радио Свобода, выступление начнется в 4.00 31 января по киевскому времени.

Предполагается, что Трамп затронет темы экономики, национальной безопасности, инфраструктуры, торговли и миграции.

В Белом доме заявили, что темой выступления является «построение безопасной, сильной и гордой Америки».

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Это будет первое выступление Трампа с момента вступления на должность президента в январе 2017 года.

Отмечается, что пока неизвестно, будет ли упомянута в выступлении президента США Россия и возможные новые санкции против российских физических и юридических лиц.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, против которых могут быть введены санкции.

В списке - 210 человек. Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи