Ненастье оставило без света 293 населенных пункта в 10 областях

Сегодня ночью в результате сильного дождя и шквалистых порывов ветра, из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 10 областях Украины было обесточено 293 населенных пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Винницкой области обесточено 122 населенных пункта, в Ривненской – 90, в Волынской – 27, в Черниговской – 6, в Киевской – 9, в Ивано-Франковской – 7, во Львовской – 7, в Житомирской – 6, в Одесской – 5, в Хмельницкой – 4.

На местах работают аварийные бригады облэнерго.