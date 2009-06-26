В Чехии из-за наводнения погибло десять человек

В Северной Моравии из- за наводнений прервано движение поездов на четырех участках железной дороги. Более 2200 потребителей отключены от поставок газа. Как передает ИТАР-ТАСС, десять человек погибли.

Причиной наводнений, как считают метеорологи, стали необычно интенсивные для местного климата ливни. Идет подсчет материального ущерба. Уже сейчас ясно, что районы городов Нови-Ичин и Всетин пострадали значительно больше, чем во время разрушительного наводнения 1997 года.

Согласно поступающей из Братиславы информации, на западе Словакии также наблюдается повышение уровня воды в реках. Эксперты не исключают, в Дунае этот показатель может достичь критической отметки.

Ущерб от наводнения может составить сотни миллионов долларов. По мнению экспертов, эта цифра вполне реальна, так как последствия разрушительного наводнения в некоторых районах превышают ущерб после Второй мировой войны.

Наиболее сильные разрушения наводнения причинили району Нови-Ичин. Затоплены сотни жилых домов, разрушены автомобильные дороги, на нескольких участках повреждено полотно железной дороги. Кроме того, причинен значительный ущерб энергосети.

Сегодня чешское правительства в экстренном порядке выделило 54 млн крон /2 млн евро/ на оказание неотложной помощи пострадавшим регионам. В ближайшее время будут направлены дополнительные средства. Конкретный размер ущерба от наводнений предполагается установить в течение предстоящей недели.