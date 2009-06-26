На юге Польши пронесся смерч: есть жертвы
09:20, 26 июня 2009Мир
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Три дня подряд шли дожди
Один человек погиб в результате смерча, пронесшегося по улицам города Мелец на юге Польши. Смерч сорвал крыши с семи домов и перевернул несколько автомобилей, передает ИТАР-ТАСС.
Идущие в той местности три дня подряд проливные дожди привели к разливу реки Велопольки, которая залила шесть деревень и снесла два моста.
На помощь жителям пришли пожарные и армейские подразделения.
Как сообщается, напор разлившейся реки столь сильный, что вверх по течению не могут двигаться даже лодки с мощными моторами.
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