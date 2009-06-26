Главком ВМФ России признал, что строить авианосцы нет смысла

Россия будет строить в будущем не обычные авианосцы, а морские авиационные комплексы, поскольку создание стандартных кораблей такого типа сегодня стало бесперспективным. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил 25 июня в Санкт-Петербурге главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий.

Главком, в частности, сообщил, что военно-морская доктрина предусматривает строительство новых авианосцев, но это должны быть не просто носители летательных аппаратов. Российский флот получит морские авиационные комплексы, которые будут включать в себя "космическую составляющую, авиационную, морскую и передовые технологии в других областях".

По словам Высоцкого, это сложнейший комплексный вопрос, который предусматривает глубокую проработку всех технических деталей. "Мы в самом начале пути становления нового облика флота. Флот не строится за два года. Если мы хотим иметь новый флот к 2050 году, то его надо строить уже вчера. Возможности для этого есть", - отметил адмирал.