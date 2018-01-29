Действующего президента Финляндии переизбрали на второй срок
01:59, 29 января 2018
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Саули Ниинисте смог заручиться поддержкой почти двух третей избирателей.
REUTERS
На президентских выборах в Финляндии одержал победу действующий глава государства Саули Ниинисте, заручившись поддержкой 62,7% избирателей.
Его основного соперника – кандидата от "зеленых" - Пекку Хаависто поддержали 12,4% граждан, принявших участие в голосовании, передает Reuters.
Евроскептики Лаура Хахтасаари и Пааво Вайринен получили 6,9% и 6,2% голосов соответственно.
Явка на выборах составила 69,9%.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ниинисте с победой.
"Поздравляю моего коллегу и доброго друга Саули Ниинисте с убедительной победой на президентских выборах", - сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице главы государства в Facebook в ночь на понедельник, 19 января.
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