Действующего президента Финляндии переизбрали на второй срок

Саули Ниинисте смог заручиться поддержкой почти двух третей избирателей.

На президентских выборах в Финляндии одержал победу действующий глава государства Саули Ниинисте, заручившись поддержкой 62,7% избирателей.

Его основного соперника – кандидата от "зеленых" - Пекку Хаависто поддержали 12,4% граждан, принявших участие в голосовании, передает Reuters.

Евроскептики Лаура Хахтасаари и Пааво Вайринен получили 6,9% и 6,2% голосов соответственно.

Явка на выборах составила 69,9%.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ниинисте с победой.

"Поздравляю моего коллегу и доброго друга Саули Ниинисте с убедительной победой на президентских выборах", - сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице главы государства в Facebook в ночь на понедельник, 19 января.