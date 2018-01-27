В Амстердаме произошла стрельба, есть жертвы

Подростка застрелили на детской площадке.

В пятницу, 26 января, в Амстердаме произошла стрельба, в результате один человек погиб, двое получили ранения.

Как передает De Telegraaf, инцидент произошел на улице Гроте Виттенбургерстраат в центральном районе города.

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По словам очевидцев, погибший - подросток. Его застрелили на детской площадке. Полиция пока не подтверждает эту информацию.

Место происшествия оцепили полицейские. На месте работают спасательные службы. Ведутся поиски преступников, которых, как считают, может быть несколько.

По данным полиции, этот инцидент не является террористической атакой, а, скорее всего, связан с уголовной преступностью.

Голландская газета Het Parool заявляет, что умерший является молодым амстердамцем марокканского происхождения. По данным газеты, вооруженные люди ворвались в молодежный центр и "четко" искали подростка, который посещал там тренировки по кикбоксингу.