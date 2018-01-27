Сирийская оппозиция заявляет о перемирии в Восточной Гуте

На переговорах по межсирийскому урегулированию в Вене, возможно, достигнут прогресс. Однако из рядов оппозиции поступают противоречивые сведения.

Сирийское правительство и оппозиция достигли на переговорах в Вене соглашения о локальном перемирии.

Представитель делегации сирийской вооруженной оппозиции на специальной встрече ООН по Сирии Ахмед Рамадан заявил в пятницу, 26 января, о договоренности по прекращению огня в Восточной Гуте, начиная с полуночи, пишет DW.

В то же время другой представитель делегации оппозиции в Вене Яхья аль-Ариди не подтвердил журналистам договоренность о перемирии в Восточной Гуте, отметив, что переговоры по этой теме еще идут.

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Инициатива о примирении исходила от России, с тем, чтобы обеспечить участие оппозиции в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января. Девятый раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН начался в Вене 25 января. Переговоры продлятся две недели.

Регион Восточная Гута граничит с Дамаском и насчитывает десятки городов и поселков. Здесь проживает около 400 тысяч человек. Он находится под контролем оппозиции. На протяжении четырех лет правительственные войска безуспешно пытаются захватить его. Одним из инструментов давления является блокада, в результате которой регион оказался на грани гуманитарной катастрофы.