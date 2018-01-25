Дочь Путина рассталась с мужем - Bloomberg

Дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова и член совета директоров компании "Сибур" Кирилл Шамалов расстались.

Об этом агентству Bloomberg рассказали четыре человека, знакомые с ситуацией. Когда именно это произошло, не уточняется. Также официального подтверждения этим сведениям не поступало.

По данным издания, с разрывом отношений связана продажа акций нефтехимической компании "Сибур", принадлежавших Шамалову. Он якобы ничего не заработал на сделке, поскольку акции ему были проданы "в качестве знака доверия" со стороны семьи Путина.

В то же время собеседник, близкий к Шамалову, заявил на условиях анонимности, что связи между продажей акций компании и отношениями с Тихоновой нет.

Читайте такжеПутин впервые признался, что у него есть внуки

О браке Тихоновой и Шамалова стало известно в феврале 2013 года. Свадьба прошла на горнолыжном курорте "Игора" под Петербургом.

В ноябре 2017 года Reuters нашло подтверждение, что Катерина Тихонова - дочь Путина.

Ранее агентство публиковало расследование, из которого следует, что дочь Путина Катерина Тихонова владеет состоянием в миллиарды долларов.

СМИ сообщали, что Тихонова взяла псевдоним по отчеству бабушки Катерины Тихоновны Шкрябиной. Позже этот факт со ссылкой на неназванные источники подтвердило агентство Bloomberg. Ни Путин, ни его пресс-секретарь Дмитрий Песков никогда ранее не комментировали эту информацию.