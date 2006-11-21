Тимошенко про многовекторность, Януковича и энергетическую безопасность

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО на встрече с Комиссаром ЕС по внешним отношениям Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР сегодня в Брюсселе обсудила внешнеполитический курс и проблемы энергетической безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что у многих людей за пределами Украины возникает вопрос - какой внешнеполитический курс исповедует сегодня Украина: печально известную пресловутую политику многовекторности, или стратегию, которая была определена во время последних президентских выборов в Украине.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что выразила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР свою точку зрения. По ее словам, реванш, который сегодня происходит в Украине с приходом к власти антикризисной коалиции, - явление временное. «Вектор, который исповедует действующий премьер-министр (Виктор ЯНУКОВИЧ), - непонятен никому, вектор, который исповедуем мы, - понятен всем. Я убеждена, что Украина будет жить европейскими ценностями и будущее Украины неразрывно связано с Европой», - отметила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что во время встречи с еврокомиссаром большое внимание уделили энергетической безопасности и энергетической независимости Украины. “Мы обсудили все возможные проекты диверсификации поставок энергоресурсов в Украину и Европу”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она заверила, что ЕС поддерживает такую энергетическую политику.

На встрече с украинской стороны также присутствовал руководитель внешнеполитического департамента БЮТ Григорий НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО прибыла в Брюссель, где проведет ряд встреч как лидер оппозиции.

Кроме встречи с Комиссаром ЕС по внешним отношениям Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, лидер БЮТ встретится с Верховным представителем ЕС Хавьером СОЛАНОЙ, с председателем группы социалистов Европарламента Мартином ШУЛЬЦОМ и президентом Европейской народной партии Вильфредом МАРТЕНСОМ.

В ходе визита Ю.ТИМОШЕНКО выступит в Центре европейской политики (EPC) с докладом: «Украина, останется ли будущее помаранчевым?». Ю.ТИМОШЕНКО также выступит и проведет дискуссию на внеочередном заседании Делегации ЕС в Комитете межпарламентского сотрудничества между Украиной и ЕС.