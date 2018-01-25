Умер лидер группы The Fall Марк Эдвард Смит

В возрасте 60 лет у себя дома умер Марк Эдвард Смит - автор песен и лидер британской постпанк-группы The Fall. В сообщении менеджера группы обстоятельства смерти не уточняются.

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Группа была основана в 1976 году, и единственным ее постоянным участником оставался Марк Эдвард Смит. Также он выпустил два сольных альбома - «The Post Nearly Man» в 1998 году и «Pander! Panda! Panzer!» in 2002 году.