Умер лидер группы The Fall Марк Эдвард Смит
13:29, 25 января 2018Мир
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Обстоятельства и причины смерти не сообщаются.
Обстоятельства его смерти не уточняются \ Фото: The Fall - Music / Facebook
В возрасте 60 лет у себя дома умер Марк Эдвард Смит - автор песен и лидер британской постпанк-группы The Fall. В сообщении менеджера группы обстоятельства смерти не уточняются.
Читайте такжеУмерла вокалистка The CranberriesВ 2017 году The Fall отменила свои выступления, в это же время, по сообщениям СМИ, Марк Смит проходил лечение.
Группа была основана в 1976 году, и единственным ее постоянным участником оставался Марк Эдвард Смит. Также он выпустил два сольных альбома - «The Post Nearly Man» в 1998 году и «Pander! Panda! Panzer!» in 2002 году.
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