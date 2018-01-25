В Италии сошел с рельсов поезд – погибли пять человек (фото, відео)

В районе итальянского Милана сошел с рельсов пассажирский поезд. В инциденте погибли пять человек, еще олоко сотни получили травмы.

Читайте такжеВ метро Вашингтона сошел с рельсов поездКак сообщает Reuters, в заявлении итальянской государственной железнодорожной компании Ferrovie dello Stato сообщается, что инцидент произошел возле станции Пиолтелло (Pioltello Limito), примерно в 40 километрах от Милана.

Чиновники спасательных служб сообщили журналистам, что по имеющимся данным, в инциденте погибли от трех до пяти человек.

Как сообщается в сюжете ТСН, сейчас известно уже о пяти погибших, еще около сотни человек травмированы. Десять пассажиров в тяжелом состоянии. Отмечается, что авария произошла утром, в час пик, когда люди ехали в Милан на работу.

Напомним, в 2016 году в результате лобового столкновения поездов на юге Италии погибли, по меньшей мере, десять человек.