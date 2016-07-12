Столкновение поездов в Италии: СМИ рассказали новые подробности одной из крупнейших ж/д аварий в истории страны
Машинист одного из поездов, столкнувшихся во вторник на юге Италии, выжил.
Об этом сообщили в железнодорожной компании Ferrotramviaria, передает РБК со ссылкой на сайт итальянской газеты Fatto Quotidiano.
Другой машинист погиб, рассказал изданию источник в железнодорожной компании, ссылаясь на результаты опознания тел.
Общее число жертв столкновения возросло до 23 человек, передает Fatto Quotidiano. Еще 50 человек ранены, шесть из них находятся в критическом состоянии.
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Как сообщал УНИАН, два пассажирских поезда столкнулись 12 июля в провинции Бари на юге Италии, между городами Андрия и Корато. Это стало одной из крупнейших железнодорожных аварий в истории Италии.
Официальных причин случившегося власти пока не называют.