Столкновение поездов в Италии: СМИ рассказали новые подробности одной из крупнейших ж/д аварий в истории страны

Об этом сообщили в железнодорожной компании Ferrotramviaria, передает РБК со ссылкой на сайт итальянской газеты Fatto Quotidiano.

Другой машинист погиб, рассказал изданию источник в железнодорожной компании, ссылаясь на результаты опознания тел.

Общее число жертв столкновения возросло до 23 человек, передает Fatto Quotidiano. Еще 50 человек ранены, шесть из них находятся в критическом состоянии.

Читайте такжеЛобовое столкновение поездов в Италии: количество жертв выросло, на месте катастрофы развернули полевой госпиталь

Как сообщал УНИАН, два пассажирских поезда столкнулись 12 июля в провинции Бари на юге Италии, между городами Андрия и Корато. Это стало одной из крупнейших железнодорожных аварий в истории Италии.

Официальных причин случившегося власти пока не называют.