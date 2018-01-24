Биткоины спасли известного рэпера от банкротства

В 2015 году рэпер 50 Сent обьявил себя банкротом, но в конце 2017 снова разбогател, заработав от $7 до $8,5 млн от продажи биткоинов. В июне 2014 года у рэпера вышел пятый альбом Animal Ambition, который дебютировал на 4-й строчке в чарте Billboard.

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Как сообщает Оk-Magazine, в то время один биткоин стоил 662 доллара США. 50 Cent же получил тогда около 700, что в то время оценивалось примерно в 400 тысяч долларов. За три года криптовалюта выросла в цене почти в 18 раз, и теперь у рэпера есть целое состояние - примерно 7 - 8,5 миллионов долларов.

«Неплохо для парня с Южной стороны, я так горжусь собой», - прокомментировал рэпер свой успех. 50 Сent косвенно подтвердил эту информацию в своем Instagram.