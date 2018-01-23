Совбез ООН ограничился устным призывом к Турции проявлять сдержанность в Африне

По итогам консультаций постпред Франции при всемирной организации Франсуа Делаттр сообщил, что во время дискуссий «широко обсуждался призыв к сдержанности Турции». При этом он не уточнил, были ли призывы к Турции прекратить операцию в Африне, передает kommersant.ru.

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Как сообщал УНИАН, о начале операции «Оливковая ветвь» в Африне Эрдоган объявил 20 января. Позднее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что операция против курдских формирований будет проводиться в четыре этапа.