Совбез ООН ограничился устным призывом к Турции проявлять сдержанность в Африне

07:48, 23 января 2018
Мир
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Совет Безопасности ООН провел закрытое совещание по Сирии. Каких-либо официальных заявлений по ситуации в Африне СБ ООН принимать не стал.

СБ ООН / REUTERS

По итогам консультаций постпред Франции при всемирной организации Франсуа Делаттр сообщил, что во время дискуссий «широко обсуждался призыв к сдержанности Турции». При этом он не уточнил, были ли призывы к Турции прекратить операцию в Африне, передает kommersant.ru.

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Как сообщал УНИАН, о начале операции «Оливковая ветвь» в Африне Эрдоган объявил 20 января. Позднее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что операция против курдских формирований будет проводиться в четыре этапа.

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Теги: #оон операция турции