Анкара не планирует захватывать территорию Сирии - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не отступится в своем намерении довести операцию в сирийском Африне до конца.

Его слова передает газета Yeni Safak.

«Во время операции "Щит Евфрата" мы нанесли удар по тем, кто планировал создать коридор террора вдоль наших границ. Тогда США доставили в этот регион пять тысяч грузовиков с военным оборудованием, которое было распространено среди террористических организаций, — заявил он — Операция в Африне также закончится, когда будут достигнуты поставленные задачи».

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Эрдоган пообещал, что Турция установит контроль над Африном, как это было сделано ранее в сирийских городах Джараблус, аль-Раи и аль-Баб. «Я заявляю, что Анкара не планирует захватывать территорию Сирии. Задача Турции — обеспечить национальную безопасность и территориальную целостность Сирии», — пояснил он.

После заявления Эрдогана появилась новость о первом погибшем турецком военнослужащем в ходе операции в Сирии. По информации агентства Anadolu, солдат погиб во время боестолкновения с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Турецкие власти начали военную операцию «Оливковая ветвь» в районе города Африн на севере Сирии 20 января. Ее цель — уничтожение военизированных отрядов курдов на территории Сирийского Курдистана, которые в Турции признаны террористическими.