Эрдоган объявил о фактическом начале операции в сирийском Африне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что антитеррористическая операция в сирийском Африне фактически уже началась. Об этом он сообщил, выступая в провинции Кютахья. Также турецкий президент раскритиковал оказываемую США поддержку сирийским курдам из партии «Демократический союз» и отрядов «Сил народной самообороны».

Читайте такжеТурция планирует военную операцию против поддерживаемых США курдов в Сирии «Запад должен осознать, что Турция - союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе», - приводит Anadolu слова Эрдогана. Он добавил, что призывает Запад пересмотреть политику в Сирии и прекратить сотрудничество с террористами.

В пятницу о том, что операция ВС Турции в Африне «de facto началась с артиллерийских обстрелов» сказал министр обороны Турции Нуреттин Джаникли. По словам чиновника, пока «ни один турецкий солдат не пересек турецко-сирийскую границу».

Ранее сегодня сообщалось, что Вооруженные силы Турции обстреляли позиции сил сирийских курдов в районе Африн. До этого Курдские силы самообороны (YPG) - боевое крыло PYD/PKK - убили четверых турецких военнослужащих в пограничной зоне.

Анкара стягивает спецназ к сирийской границе и готовит масштабное наступление.