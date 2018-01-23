Еврогруппа выделила Греции 6,7 миллиарда евро

05:06, 23 января 2018
Мир
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Кредиторы очень довольны тем, как Афины реализуют намеченный пакет реформ. Один из последних траншей Греции был выделен без каких-либо сложностей.

Иллюстрация / REUTERS

Министры финансов стран еврозоны в понедельник, 22 января, одобрили выделение очередного пакета финансовой помощи Греции размером в 6,7 миллиарда евро.

Как пишет DW, большая часть денег будет переведена Афинам в феврале, выплата одного миллиарда последует в апреле. Кредиторы довольны прогрессом, которого достигла Греция, и не ожидают никаких неприятных неожиданностей до окончания срока действия третьего пакета помощи, намеченного на август.

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Это "хорошие новости" для Греции, отметил новый глава еврогруппы и бывший министр финансов Португалии Марио Сентено. По его словам, Греция выполнила "почти все" реформы, на которых настаивали кредиторы. А еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси отметил, что Греция сделала 95 из 110 требуемых шагов, и "практически каждую минуту это число увеличивается".

С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Третий пакет финансовой помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. Около 3,3 миллиарда евро из следующего транша будут потрачены Афинами на обслуживание кредитов. Часть остальных пойдет на создание резервного запаса для периода после окончания выплат третьего пакета.

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Теги: #финансовая помощь ЕС#ЕС и Греция