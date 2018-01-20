Счет на миллиарды долларов: Молдова оценит ущерб от военного присутствия России в Приднестровье
По словам спикера молдавского парламента, российские военные подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие.
Власти Молдовы намерены нанять международную юридическую фирму для оценки ущерба от военного присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет.
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Об этом спикер молдавского парламента Андриан Канду сообщил в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize, сообщает портал NewsMaker.
По его словам, счет, который могут предъявить Москве, будет измеряться в миллиардах долларов.
Канду напомнил, что в Приднестровье незаконно находятся около 2 тыс. российских военнослужащих, которых в Кишиневе считают «оккупационными силами».
«Российские военные подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое же, как пребывание российской армии в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине», — сказал спикер молдавского парламента.
Россия, по его словам, нарушает международное право. Молдавские власти пытаются поднимать этот вопрос на международном уровне и надеются, что его обсудят на площадке ООН.
Также Канду пожаловался на российское информационное вмешательство в события в Молдове. В стране, по его словам, активизировалась деятельность пророссийских неправительственных организаций и «разведывательная деятельность».
«Тенденции указывают на то, что в будущем вмешательство в политические процессы государства станет еще более интенсивным. Чтобы умерить влияние России, мы хотим законодательно обязать неправительственные организации, получающие финансирование из-за границы, быть более прозрачными. Кроме того, на предстоящих парламентских выборах люди смогут избирать депутатов по одномандатным округам, что тоже уменьшит влияние пророссийских сил», — отметил Андриан Канду.
Как сообщал УНИАН, Россия оккупировала часть Молдовы 25 лет назад.
В начале мая 2017 года Конституционный суд Молдовы признал, что пребывание российских вооруженных сил на территории Приднестровья противоречит нейтралитету государства.
В июле парламент Молдовы принял заявление с требованием вывести российские войска с территории страны.
В августе представитель Молдовы при ООН Виктор Морару заявил, что страна будет просить рассмотреть в ООН вопрос о выводе российских военных из Приднестровья.
7 декабря на заседании Совета министров ОБСЕ министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур призвал российские войска покинуть территорию страны.