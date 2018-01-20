Счет на миллиарды долларов: Молдова оценит ущерб от военного присутствия России в Приднестровье

Власти Молдовы намерены нанять международную юридическую фирму для оценки ущерба от военного присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет.

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Об этом спикер молдавского парламента Андриан Канду сообщил в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize, сообщает портал NewsMaker.

По его словам, счет, который могут предъявить Москве, будет измеряться в миллиардах долларов.

Канду напомнил, что в Приднестровье незаконно находятся около 2 тыс. российских военнослужащих, которых в Кишиневе считают «оккупационными силами».

«Российские военные подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое же, как пребывание российской армии в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине», — сказал спикер молдавского парламента.

Россия, по его словам, нарушает международное право. Молдавские власти пытаются поднимать этот вопрос на международном уровне и надеются, что его обсудят на площадке ООН.

Также Канду пожаловался на российское информационное вмешательство в события в Молдове. В стране, по его словам, активизировалась деятельность пророссийских неправительственных организаций и «разведывательная деятельность».

«Тенденции указывают на то, что в будущем вмешательство в политические процессы государства станет еще более интенсивным. Чтобы умерить влияние России, мы хотим законодательно обязать неправительственные организации, получающие финансирование из-за границы, быть более прозрачными. Кроме того, на предстоящих парламентских выборах люди смогут избирать депутатов по одномандатным округам, что тоже уменьшит влияние пророссийских сил», — отметил Андриан Канду.

Как сообщал УНИАН, Россия оккупировала часть Молдовы 25 лет назад.

В начале мая 2017 года Конституционный суд Молдовы признал, что пребывание российских вооруженных сил на территории Приднестровья противоречит нейтралитету государства.

В июле парламент Молдовы принял заявление с требованием вывести российские войска с территории страны.

В августе представитель Молдовы при ООН Виктор Морару заявил, что страна будет просить рассмотреть в ООН вопрос о выводе российских военных из Приднестровья.

7 декабря на заседании Совета министров ОБСЕ министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур призвал российские войска покинуть территорию страны.