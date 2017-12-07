Молдова на заседании ОБСЕ призвала Россию вывести свои войска с территории страны

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур призвал российские войска покинуть территорию страны.

Об этом он сказал во время выступления в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, которое транслировалось на сайте организации.

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"Республика Молдова остается глубоко обеспокоенной продолжающимся незаконным зарубежным военным присутствием на нашей территории, и мы вновь решительно подтверждаем наш призыв к полному выводу российских военных сил из Молдовы в соответствии с международными обязательствами и положениями Конституции Республики Молдова", - сказал Галбур.

Также он выразил убеждение, что необходимо заменить нынешнюю миротворческую операцию вдоль реки Днестр на гражданскую миссию с международным мандатом.

Как сообщал УНИАН, Россия оккупировала часть Молдовы 25 лет назад.

В начале мая Конституционный суд Молдовы признал, что пребывание российских вооруженных сил на территории Приднестровья противоречит нейтралитету государства.

В июле парламент Молдовы принял заявление с требованием вывести российские войска с территории страны.

В августе представитель Молдовы при Организации Объединенных Наций Виктор Морару заявил, что страна будет просить рассмотреть в ООН вопрос о выводе российских военных из Приднестровья.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз заявила, что Украина поддержит Молдову в вопросе вывода российских войск из Приднестровья.