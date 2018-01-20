В Великобритании пьяного пилота с рейса снимали вооруженные полицейские

В аэропорту Гэтвик в Лондоне вооруженные сотрудники полиции задержали в самолете пилота авиакомпании British Airways, который был выпившим, сообщает The Daily Mail.

Читайте такжеВпечатляющие кадры приземления самолетов в условиях урагана в Европе попали на видеоПилот рейса Лондон-Маврикий уже зашел вместе с экипажем на борт самолета с 300 пассажирами. Другие члены экипажа услышали запах алкоголя от пилота и сразу вызвали правоохранителей, потому что испугались за безопасность пассажиров.

Полиция поднялась прямо на борт самолета, пилота задержали и вывели.

"Полиция зашла на борт и вывела за руку первого офицера рейса. Некоторые пассажиры сидели с открытыми ртами. Страшно представить, что могло бы произойти", - сообщили изданию источники в авиакомпании.

Время вылета сместили с 8:20 до 10:56. К тому времени компания нашла другого пилота.

Самолет удачно совершил полет и приземлился в аэропорту Маврикия. 49-летнего пьяного пилота арестовали.

Напомним, пилоты немецкой авиакомпании Eurowings сумели посадить самолет в аэропорту Дюссельдорфа, несмотря на сильный ураган «Фредерик».