В Финляндии пилота убило дверью самолета

В Финляндии начато расследование гибели пилота, которого при подготовке к вылету убило ударом внешней двери самолета.

Как сообщает Yle, частный 20-местный самолет Gulfstream G150 иностранной компании должен был вылететь из аэропорта Киттиля на севере страны около 16.00 по местному времени. Инцидент произошел, когда экипаж готовил самолет к вылету.

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Капитан, гражданин другого государства, шел на борт. Внезапно его ударило внешней дверью кабины самолета, в результате чего он погиб на месте, несмотря на попытки его реанимировать. Как уточнили в полиции, пассажиров в этот момент на борту не было.

"Небольшой 20-местный самолет готовился ко взлету, и капитан заходил в кабину. Входная дверь ударила по нему таким образом, что он скончался на месте", - говорится в сообщении полиции, передает fontanka.fi.

Издание отмечает, что погибшим является 50-летний гражданин Германии, а самолет принадлежит австрийской компании, но находится в лизинге в Киеве.

"Выпущенный в 2012 году бизнес-джет Gulfstream G150 принадлежит австрийской компании Skyline Aviation, но зарегистрирован он в Киеве. Skyline Aviation сдала самолёт в Украину в лизинг. Воздушное судно привезло пассажиров из Москвы, планировалось, что следующим пунктом назначения станет Екатеринбург", - пишет fontanka.fi.