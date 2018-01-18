Швеция впервые после распада СССР усиливает готовность к войне

Правительство Швеции в ближайшее время отправит в каждый дом буклет с инструкциями, что делать и как выжить в случае начала войны. Решение распространить буклет всему населению было принято на фоне растущих опасений агрессии со стороны России, передает Би-би-си.

Аналогичный документ, под названием "Если придет война", публиковался в нейтральной Швеции между 1943 и 1961 годами. Его распространение населению было прекращено в 1991 году (хотя основные пункты печатались в телефонных справочниках), после распада Советского Союза.

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Однако сейчас решено возобновить эту практику - в связи вопросом о безопасности стран Балтии. Текст брошюры модернизирован с учетом современных возможных угроз.

Глава службы гражданской обороны Швеции Кристина Андерссон говорит, все население страны получит буклет к июню. В нем содержатся советы о том, как - среди прочего - противостоять таким современным угрозам, как теракты, кибератаки или пандемии, а также информация о конвенциональных военных действиях и советы, где и как в случае кризиса обеспечить себя запасами еды, воды и топлива.

По словам Кристины Андерссон, правительство решило возобновить публикацию этих инструкций в связи с обострившейся ситуацией в регионе - например, из-за постоянных российских военных учений.

"Все общество должно быть готов к конфликту, а не только армия. Мы не использовали таких слов, как "тотальная оборона" или "повышенная готовность", вот уже 25-30 лет, и многие граждане практически ничего про это не знают", - объясняет она.

"В прошлом буклет был посвящен лишь военным действиям. Сейчас перед нами стоят гораздо более сложные угрозы - от терактов, до пандемий и манипуляции информацией. Люди должны знать об этом - и знать, что с этим делать", - продолжает Андерссон.

В старом буклете содержалась информация о том, как звучат сирены тревоги, как себя вести в бомбоубежищах и что брать с собой в случае приказа об эвакуации. В бомбоубежище рекомендовалось взять документы, соответствующую ситуации одежду, туалетную бумагу, еду, фонарик и - по возможности - противогаз, если их раздавали.

Шведская Комиссия по вопросам обороны заявила в декабре, что "нельзя исключить возможного военного нападения на Швецию".

Не так давно в стране возобновили призыв в армию, а также начали укреплять оборону стратегического острова Готланд в Балтийском море.

Среди прочего Швеция направляет на остров ракетные установки, вывезенные оттуда в 1990-е годы и до сих пор хранившиеся на складах музеев.

Как сообщал УНИАН, недавно президент РФ Владимир Путин потребовал от всех крупных предприятий РФ быть готовыми к производству военной продукции.