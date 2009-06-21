В Грузии машина миссии ЕС подорвалась на противотанковой мине

Один человек погиб и еще один получил серьезные ранения в результате подрыва машины миссии наблюдателей Евросоюза сегодня около 10.30 на противотанковой мине в селе Мужава Цаленджихского района (Западная Грузия), близ административной границы с Абхазией.

Как сообщили ИА «Новости-Грузия» в МВД Грузии, в машине, которая взорвалась на мине, находилась медицинская группа.

В результате взрыва погиб водитель автомашины Тензиг Ахаладзе - он получил многочисленные ранения и скончался в больнице города Зугдиди.

Серьезные телесные повреждения получил врач Гега ПАТИАШВИЛИ, он также находится в Зугдидской больнице, его состояние стабильное.

Патрулирование местности представители миссии наблюдателей ЕС осуществляли на двух автомашинах. Вторая машина получила незначительные повреждения в результате взрыва.