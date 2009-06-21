Боевики взломали сайт дагестанского информагентства

Сайт республиканского информагентства РИА Дагестан подвергся хакерской атаке, сообщает утром в воскресенье радиостанция "Эхо Москвы".

Взломав сайт, злоумышленники разместили на нем видеообращение лидера т.н. гимринского джамаата Ибрагима Гаджидадаева, в котором тот берет на себя ответственность за убийство министра внутренних дел Дагестана.

После обнаружения взлома сайт был отключен.

Заявление Гаджидадаева о причастности к убийству главы МВД Дагестана появилось на исламистских сайтах еще 9 июня, отмечает радиостанция.

Глава дагестанского МВД был убит 5 июня, на выходе из банкетного зала "Маракеш", где проходило празднование свадьбы дочери его подчиненного. Пуля попала министру в сердце, он скончался на операционном столе и был похоронен в тот же день в родном селе, напоминает Лента.ру.