Польша начинает подготовку промо-акций к Евро-2012

Польша начинает подготовку промо-акций к чемпионату Европы по футболу в 2012 году, который совместно организует с Украиной.

Как сообщили УНИАН в компании PL2012, на днях в Варшаве состоялась специальная конференция, на которой представители Швейцарии, занимавшиеся организацией Евро-2008, делились своим опытом с польскими организаторами.

В конференции, которую организовал PL2012 вместе с посольством Швейцарии в Польше, среди других экспертов, приняли участие директор маркетинга Евро-2008 Йорг КРЕБС, директор правительственной Presence Switzerland Йоханес МАТЯССИ и руководитель подготовки Цюриха к чемпионату Даниель РУПФ, польский министр спорта Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ и директор компании PL.2012 Марчин ХЕРРА.

М.ДЖЕВЕЦКИЙ отметил, что Польша имеет возможность получить очень хороший опыт, напомнив, что швейцарско-австрийское Евро-2008 было признано лучшим за последние несколько лет.

Польские представители отметили, что до недавнего времени концентрировались на реализации инфраструктурных проектов, необходимых для проведения чемпионата, среди которых строительство стадионов, дорог, реконструкция аэропортов и обеспечение мест в гостиницах.

М.ХЕРРА отметил, что задача, которая стоит перед организаторами, не только удачно провести сам чемпионат, но и умело презентовать Польшу.

Международные эксперты, в том числе представители УЕФА, отметили, что обычно активная фаза промо-акций чемпионата начинается за год до его проведения, но в городах организаторах эта фаза должна начаться за 2 года до начала матчей.

«Это не польское, украинское или европейское мероприятие. Это мировое событие», - процитировала PL.2012 одного из экспертов, который выступал на конференции.

«Создание имиджа страны - это не только внешние промо-акции, но национальная кампания, целью которой является подготовка населения к приему гостей, обучение волонтеров, создание информационных пунктов для болельщиков и туристов, подготовка изданий, пособий, которые должны облегчить гостям пребывания в стране, а также понять его культуру и туристические интересные вещи», - отметил Й.КРЕБС.

Справка УНИАН. Украина и Польша выиграли право организации Евро-2012 в апреле 2007 года.

Матчи, согласно плану, должны состояться в четырех украинских и четырех польских городах.