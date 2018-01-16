В Грузии застрелили бывшего главу Нацгвардии

Бывший командующий Национальной гвардией Грузии генерал Сосо (Самсон) Кутателадзе был найден убитым из огнестрельного оружия в собственном кабинете, который расположен на территории так называемого "Стамбульского" рынка в Рустави. 54-летний генерал был одним из владельцев рынка.

Нападение произошло 15 января в то время, когда сотрудники рынка еще были на своих местах и торговля была открыта, передают "Новости-Грузия".

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Неизвестный преступник осуществил несколько выстрелов в кабинете. Кутателадзе погиб на месте. При этом очевидцы заявляют, что не слышали ни выстрелов, ни каких-либо странных звуков из офиса. Погибшего обнаружил сотрудник охраны.

Друзья не подтверждают распространенную инфморацию о том, что у него были переговоры в связи с готовящейся продажей своей доли руставского рынка. Мотивы преступления неизвестны.

Самсон Кутателадзе был избран депутатом парламента Грузии в 2008 году, он баллотировался от правящей в то время партии "Единое национальное движение" в Сачхере. По данным "Рустави-2", его главным рекомендатором в то время был миллиардер Бидзина Иванишвили.

В бытность парламентарием Кутателадзе занимал пост заместителя председателя комитета обороны и безопасности.

Кутателадзе сделал успешную военную карьеру. С 1991 года работал в ВС Грузии на разных должностях. До 2001 года работал в Сачхерском батальоне; с 2001 года — в составе Национальной гвардии; 2004 — 2006 годах — генерал Национальной гвардии.