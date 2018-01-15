В метро Вашингтона сошел с рельсов поезд

В столице США Вашингтоне на "красной" ветке метро возле станции Farragut North сошел с рельсов поезд.

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На момент инцидента в поезде находились 63 человека – 61 пассажир и два работника метрополитена. Никто из них не пострадал, сообщает The Washington Post.

Как сообщили чиновники метрополитена, причиной инцидента стал поврежденный рельс, и поезд сошел с рельсов, когда проезжал этот участок.

В метрополитене говорят, что людей в вагонах было немного, потому что сегодня в США государственный выходной - День Мартина Лютера Кинга (борца за права афроамериканцев) – и многие учреждения закрыты.

Moments after a DC Metro train derails in downtown DC Alan Devlin pic.twitter.com/nXyBXP01dn — Sam Sweeney (@SweeneyABC) January 15, 2018

Движение поездов на "красной" ветке сначала остановили, а затем возобновили на двух участках. Между станциями, где движение поездов закрыто, пустили дополнительный наземный транпорт.