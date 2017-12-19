Скорость сошедшего с рельсов поезда в США в 3 раза превышала разрешенную

Пассажирский поезд оператора Amtrak сошел с рельсов и упал с моста из-за нарушения скоростного режима.

Об этом заявила представитель Управления безопасности на транспорте США Белла Дин-Зар, сообщает Reuters.

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Про ее словам, перед аварией поезд двигался со скоростью 80 миль в час (130 км/ч) на участке, где скорость ограничена до 30 миль в час (48 км/ч).

Как сообщал УНИАН, на западе США в понедельник, 18 декабря, сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Сиэтла (штат Вашингтон) в Портленд (штат Орегон). В составе находились 78 пассажиров и пять членов бригады. В результате происшествия погибли шесть человек.