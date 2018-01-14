Появилось видео с самолета, который падал в море в Турции (видео)

В Турции самолет едва не сорвался в пропасть и чудом избежал падения в море. Один из пассажиров, который был на самолете авиакомпании Pegasus Airlines опубликовал на своем YouTube-канале видео из салона во время эвакуации.

На кадрах видно, как пассажиры в панике создали давку, а за кадром слышны детские крики.

На видео также можно понаблюдать за работой турецких спасательных служб.

Напомним, в Турции самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в грязи в пропасти над морем. Boeing 737-800 совершал рейс из турецкой столицы в город Трабзон на берегу Черного моря. На момент чрезвычайной ситуации в самолете находилось 162 пассажира и шесть членов экипажа. К счастью, никто не пострадал.