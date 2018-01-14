После восьми дней горения иранский нефтяной танкер затонул у берегов Китая, весь экипаж объявили погибшими

Все члены экипажа иранского танкера Sanchi, который столкнулся с китайским сухогрузом CF Crystal в Восточно-Китайском море, погибли, а сам танкер затонул. Об этом сообщил представитель специального подразделения по расследованию инцидента Мохаммада Растада, передает РБК.

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По его словам, на борту находились 32 человека, среди которых 30 были гражданами Ирана и два - Бангладеш. Он отметил, что танкер перевозил около 1 млн барр. нефти, которые продолжали взрываться. Согласно показаниям членов экипажа китайского сухогруза и спасателей, люди на борту иранского танкера погибли сразу после столкновения из-за сильного взрыва и выброса токсичного газа. Также он сказал, что поисковая миссия по извлечению тел погибших с корабля была приостановлена из-за периодических взрывов на танкере.

Всего спасателям удалось найти три тела членов экипажа Sanchi. Двое погибших находились в спасательной шлюпке на танкере, а труп третьего был обнаружен в воде.

Принадлежащий иранской фирме танкер Sanchi столкнулся с сухогрузом Crystal, перевозившим зерно 6 января. После столкновения танкер загорелся, а его экипаж пропал без вести. Кроме того, судно дало течь. Экипаж китайского сухогруза, состоящий из 21 человека, был эвакуирован. Среди них никто не пострадал. Пожар на танкере полыхал восемь дней, прежде чем он затонул.