В Вене тысячи людей митингуют против нового правительства

Сегодня в столице Австрии несколько тысяч человек вышли на протест против нового правоконсервативного правительства.

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Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство новостей dpa, организаторы манифестации обвиняют кабинет Себастьяна Курца в расистском, экстремистском и неофашистском уклоне.

"Новые фашисты не покорят нашу страну", - заявил один из активистов "Платформы за человечную политику предоставления убежища" на протесте в Вене.

Полиция отмечает, что демонстрация мирная. К участию в акции призывали также организации "Наступление на правых" и "Плафторма радикальных левых".

Курц возглавил правительство благодаря образованию коалиции Австрийской народной партии с правопопулистами Австрийской партии свободы. Представитель последней, новый вице-канцлер Гайнц-Кристиан Штрахе в начале января заявил, что новое парламентское большинство остановит нелегальную миграцию в Австрию.