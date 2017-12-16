Австрийские консерваторы и Партия свободы договорились о коалиции

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) и правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) достигли согласия о формировании нового правительства страны.

Об этом вечером в пятницу, 15 декабря, заявили лидеры обеих партий - председатель АНП Себастиан Курц и лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе, передает Deutsche Welle.

"Мы можем сообщить вам, что есть бирюзово-голубое соглашение (партийные цвета двух партий - Ред.)", - заявил Курц.

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31-летний Себастиан Курц в новом правительстве займет пост канцлера, став, таким образом, самым молодым главой правительства в Европе. А Хайнц-Кристиан Штрахе станет вице-канцлером. Таким образом, еще в одном европейском правительстве будут представлены популисты, отмечает dpa.

Офис президента Австрии Александера Ван дер Беллена вечером в пятницу уже сообщил, что глава государства пригласил лидеров обеих партий на встречу с ним, которая должна состояться в субботу, 16 декабря, и будет посвящена завершению коалиционных переговоров. Также в субботу будут представлены детали относительно будущего состава правительства.

Ранее Себастиан Курц отмечал, что позиция его партии по многим вопросам совпадает с позицией АПС. В частности, это касается желания остановить нелегальную миграцию в страны, а также снизить налоги для низкооплачиваемых работников. В то же время Курц отмечал, что коалиция в составе АНП и АПС должна быть проевропейской с желанием активно менять Европу.