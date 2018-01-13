Политика Трампа направлена на подрыв ядерной сделки - МИД Ирана

Слова и действия президента США Дональда Трампа направлены на подрыв достигнутых договоренностей по иранской ядерной программе.

Об этом заявил глава МИД Ирана ​Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter, передает РБК.

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"Политика Трампа и его сегодняшние заявления - это отчаянные попытки подорвать устоявшееся многостороннее соглашение, злонамеренно нарушая его пункты 26, 28 и 29. Соглашение не подлежит переоценке: вместо того, чтобы повторять устаревшую риторику, США должны полностью подчиниться [условиям договора] - точно так же, как Иран", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп принял решение продлить режим снятия санкций в отношении Ирана, которые были отменены в рамках реализации соглашения 2015 года по ядерной программе Тегерана, именуемого также Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).