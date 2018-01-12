Трамп в последний раз продлил режим отмены санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить режим снятия санкций в отношении Ирана, которые были отменены в рамках реализации соглашения 2015 года по ядерной программе Тегерана, именуемого также Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

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Об этом в пятницу журналистам заявил представитель американской администрации высокого ранга, сообщает ТАСС.

"Президент решил еще раз продлить режим приостановки санкций по ядерной программе согласно требованиям СВПД", - сказал он.

При этом должностное лицо отметило, что делается это в последний раз, Вашингтон намерен работать со своими союзниками над изменением соглашения.

Одновременно Минфин США вводит санкции в отношении пяти физических лиц и девяти организаций за причастность к нарушениям прав человека в Иране, а также к ракетной программе Тегерана. Обновленные списки опубликованы на сайте американского финансового ведомства.

Санкции должны оказать серьезное политическое давление, сказал представитель американской администрации. По его словам, один из подпавших под рестрикции - Садих Ардешир Амоли Лариджани - глава судебной системы Ирана - приходится братом главе меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани. "Другими словами, эти санкции окажут влияние на высшее руководство", - пояснил он.