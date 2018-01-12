А армии США планируют вернуться к униформе времен Второй мировой войны

В этом году форму американских военных могут сменить на униформу времен Второй мировой войны, которая станет обыденной для всех солдат.

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Как говорится на сайте Армии США, так называемую розово-зеленую парадную форму времен Второй мировой войны считают лучшей за всю историю.

Такая идея принадлежит главному сержанту Армии США, который считает, что данная униформа будет способствовать воссоединению американских военных с историей.

Отмечается, что такую идею поддерживают 70% солдат. Для принятия конечного решения планируют более глубоко изучить отзывы военных и мнение общественности.

Как сообщал УНИАН, Армия США включила в учебные системы опыт Украины в боях с РФ.